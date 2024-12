Kita in Ilsenburg: Erzieherin kann nicht mal zur Toilette gehen

Warum der Personalschlüssel ein so entscheidendes Thema ist, wird deutlich, wenn man eine Kita besucht. Im "Kinderland am Eichholz" in Ilsenburg im Harz stimmen sich die Kinder gerade auf Weihnachten ein. Zusammen mit zwei Erzieherinnen sitzt eine Gruppe um einen Weihnachtsbaum. Es werden Weihnachtslieder gesungen. Eine Erzieherin spielt dazu Gitarre.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Doch so entspannt wie in diesem Moment ist es hier nicht immer. "Teilweise steht eine Kollegin allein mit 25 Kindern", berichtet Kitaleiterin Cindy Schulze. Das bedeutet dann auch: Mal eben den Raum verlassen, weil man vielleicht auf Toilette muss, geht nicht. Die Situation belastet die Erzieher in der Kita – und macht sich auch für die Eltern bemerkbar. Etwa zehnmal musste die Kita in diesem Jahr bereits ihre Öffnungszeiten verkürzen.

Das, was wir hier aufbauen, ist die Zukunft der Gesellschaft. Das ist das A und O, was sich jeder vor Augen führen sollte. Cindy Schulze Leiterin einer Kita in Ilsenburg

Bildrechte: MDR/Engin Haupt Dabei versuche man, die Betreuung immer aufrechtzuerhalten, teilweise mit Personal aus dem angrenzenden Hort, so Schulze. Das ist möglich, weil der Hort zum selben Träger wie die Kita gehört. Doch es ist nur eine Notlösung. "Ich wünsche mir einfach, dass wir eine gute Besetzung bekommen. Dass wir wirklich den individuellen Bedürfnissen der Kinder wieder nachgehen können", sagt die Kitaleiterin. Sie fügt an: "Das, was wir hier aufbauen, ist die Zukunft der Gesellschaft. Das ist das A und O, was sich jeder vor Augen führen sollte."

Ländermonitor der Bertelsmann-Stiftung Wie die Personalsituation in den Kitas verglichen mit anderen Bundesländern ist, zeigt der Ländermonitor Frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung. Demnach werden in Sachsen-Anhalt 91 Prozent der Kinder in Gruppen mit einem nicht kindgerechten Personalschlüssel betreut. Nur in Mecklenburg-Vorpommern (94,6 Prozent) und in Sachsen (93,3 Prozent) werden den Angaben zufolge noch mehr Kinder nicht den Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung entsprechend betreut. Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 65,6 Prozent.



Positiv hebt die Bertelsmann-Stiftung in ihren am Mittwoch veröffentlichten Zahlen und Mitteilungen jedoch hervor, dass der Anteil an Kitamitarbeitern, die mindestens über eine Qualifikation als Erzieher verfügen, in Sachsen-Anhalt verglichen mit dem Bundesdurchschnitt sehr hoch ist.

Erzieher müssen entlassen werden

Doch statt mehr, sind sie in der Kita in Ilsenburg erst mal weniger Erzieher geworden. Waren es zu Jahresbeginn noch 31 Erzieher, sind es aktuell nur noch 24. Dem Kitaträger, der PIN GmbH, blieb nach eigenen Angaben keine andere Wahl, als das Personal zu reduzieren. Geschäftsführerin Manuela Tönnies erklärt: "Im Personalkostenbereich ist ein Mindestpersonalschlüssel vom Gesetzgeber vorgegeben und der ist im Jahresmittel einzuhalten. Und da können wir natürlich nicht, weil wir keine Refinanzierungsquelle haben, mehr Personal vorhalten, als es der Mindestpersonalschlüssel rechnerisch hergibt."

Kurzum: Es gibt also nur so viel Geld, um ein Minimum an Personal für die Anzahl der Kinder bezahlen zu können. Und da im "Kinderland am Eichholz" in Ilsenburg dieses Jahr weniger Kinder betreut werden als noch im Vorjahr, musste man sich von Erziehern trennen.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt Die Situation könnte sich 2025 noch verschärfen. "Wir werden wohl nicht umhin kommen, ungefähr sechs Mitarbeiter nach einem Sozialplan entlassen zu müssen", befürchtet Tönnies angesichts der weniger Neuanmeldungen für das kommende Jahr. Das wäre fast ein Viertel des Personals. So wird man sich wohl von den jüngeren Erzieherinnen und Erziehern trennen müssen. Im Zweifelsfall gehen die dann anschließend in andere Bundesländer.

Forderung: Geburtenrückgänge nutzen

Der Paritätische, zu dem auch die von Tönnies geleitete PIN GmbH gehört, verlangt deswegen von der Politik, neue Rahmenbedingungen zu schaffen, um Personal nicht entlassen zu müssen. Die Argumentation: Kommen aufgrund geburtenschwächerer Jahrgänge weniger Kinder in die Kitas, würde sich die Betreuungssituation mit dem aktuellen Personal automatisch verbessern. Aber eben nur, wenn niemand entlassen wird.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt Deswegen appelliert der beim Paritätischen zuständige Referent für Frühkindliche Bildung und Jugendhilfe, Martin Hoffmann: "Es gibt gerade die Möglichkeit, die Qualität in den Kindertageseinrichtungen wirklich zu verbessern – für die Kinder, aber auch für die Erzieherinnen." Der in Sachsen-Anhalt derzeit geltende Personalschlüssel in Kitas sei vergleichsweise niedrig und führe dazu, dass das Personal am Limit arbeite und oft überlastet sei.

Dass sich Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) diesen Schuh nur bedingt anziehen will, zeigt eine Äußerung der Ministerin aus dem Oktober: Grimm-Benne hatte da klargemacht, dass es den Kommunen freistehe, mit eigenem Geld mehr Kitapersonal einzustellen als im vom Land finanzierten Mindestpersonalschlüssel vorgesehen.

Hoffmann bestätigt das, argumentiert aber: "Wir kennen aus der Praxis die Realität: Die Träger bekommen meistens auch nur diesen Minimumschlüssel als Maximalschlüssel finanziert." Kreise und Kommunen sähen sich dagegen nicht im Stande, mehr Personal zu finanzieren. Deswegen sieht er die Landesregierung in der Pflicht, den aktuellen Personalbestand abzusichern.