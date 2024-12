Ländermonitor der Bertelsmann-Stiftung Wie die Personalsituation in den Kitas verglichen mit anderen Bundesländern ist, zeigt der Ländermonitor Frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung. Demnach werden in Sachsen-Anhalt 91 Prozent der Kinder in Gruppen mit einem nicht kindgerechten Personalschlüssel betreut. Nur in Mecklenburg-Vorpommern (94,6 Prozent) und in Sachsen (93,3 Prozent) werden den Angaben zufolge noch mehr Kinder nicht den Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung entsprechend betreut. Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 65,6 Prozent.



Positiv hebt die Bertelsmann-Stiftung in ihren am Mittwoch veröffentlichten Zahlen und Mitteilungen jedoch hervor, dass der Anteil an Kitamitarbeitern, die mindestens über eine Qualifikation als Erzieher verfügen, in Sachsen-Anhalt verglichen mit dem Bundesdurchschnitt sehr hoch ist.