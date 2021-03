Derweil haben gleich mehrere Forderungen in der Bildungs- und Zuwanderungspolitik Sprengkraft für das gesellschaftliche Miteinander im Land. So sieht die Partei in der Einbeziehung der Lebensrealitäten von homo- und transsexuellen Menschen in der Vorschul- und Grundschulbildung eine "perverse Frühsexualisierung", die es zu bekämpfen gilt. Gendergerechte Sprache soll zudem mit einer landesweiten Richtlinie unterbunden werden. "Alle Programme zur Förderung speziell von Frauen sind einzustellen", heißt es im Bereich Bildungswesen. An den Schulen sollen darüber hinaus die Inklusion, also das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern, beendet werden. Und zukünftig soll nur noch ein Viertel aller Kinder aufs Gymnasium gehen.