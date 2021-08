Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt CDU, SPD und FDP einigen sich auf Entwurf für Koalitionsvertrag

CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt haben sich auf einen Entwurf für einen Koalitionsvertrag verständigt. Das teilte CDU-Landeschef Sven Schulze am Montag mit. Die drei Parteien haben sich nach Schulzes Aussage auf ein Corona-Sondervermögen geeinigt. Dafür will das Land 1,5 Milliarden Euro bereitstellen. Der Betrag kann aber noch steigen, sollte es noch weitere Pandemiefolgen geben. Um Corona-Mindereinnahmen auszugleichen sollen einmalig 66 Millionen Euro ausgegeben werden. Die neue Landesregierung will den Kommunen Sicherheit geben und hat für den Finanzausgleich 2022 und 2023 1,7 Milliarden Euro eingeplant.