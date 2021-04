Machen wollen sie. Im besten Falle regieren. Denn, so Spitzenkandidatin Lydia Hüskens: "Dieses Land kann mehr." Das ist eine der Botschaften, die Hüskens mit nahezu jedem Satz ausstrahlen will: Die Koalition von CDU, SPD und Grünen habe das Land in eine Tristesse gesteuert, weit abgeschlagen hinter anderen. Ein "Drama", findet Hüskens. Ihre zweite Botschaft: Sachsen-Anhalt braucht eine (regierende) FDP, um wieder nach oben zu kommen. Nicht ohne Grund hat die Partei ihre Kampagne unter das Motto "Ein Land fährt hoch" gestellt. Diesen Kurs fahren die Liberalen schon seit Monaten . Und sie fuhren ihn auch am Sonnabend, als die FDP nach vergleichsweise kurzer Debatte ihr Programm für die Landtagswahl beschloss .

Saß von 2002 bis 2011 schon einmal im Landtag: Lydia Hüskens Bildrechte: dpa

Punkten wollen die Liberalen mit ihrem Markenkern: Sie wollen die Wirtschaft stärken, die Gesellschaft digitalisieren, Bildung voranbringen, außerdem den ländlichen Raum. Und: Sie wollen Freiheit und Eigenverantwortung. Spitzenkandidatin Hüskens verlangt Letzteres auch in der Corona-Politik. Sie will mehr Freiheiten durch Schnelltests, kann sich auch jetzt Konzerte und Co. vorstellen. Auf Antrag der Jungen Liberalen landet am Ende sogar die Forderung im Wahlprogramm, öffentliche Tanz- und Sportveranstaltungen an stillen Feiertagen wie Karfreitag künftig zu erlauben. Ausnahme: der Volkstrauertag.