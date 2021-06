Statt im Landtag oder in der Staatskanzlei spielt die Musik in Sachsen-Anhalts Politik gerade ein paar Häuser weiter, in den Räumen der Investitionsbank. Hier ist die CDU zu Gast und lässt nach und nach SPD, FDP und Grüne eintreten, um über Koalitionsmöglichkeiten zu sprechen.

Sachsen-Anhalt droht 2,5-Millarden-großes Haushaltsloch

Wer am Ende mitregiert und wer nicht, dürfte maßgeblich auch davon abhängen, ob man in Geldfragen gemeinsame Antworten findet. Nach fast anderthalb Jahren Pandemie ist die Lage angespannt. Alleine in diesem Jahr soll es – so steht es in der aktuellen Steuerschätzung – 721 Millionen weniger für das Land geben, als noch im vergangenen Jahr angenommen.

Und damit nicht genug, erklärt der Präsident des Landesrechnungshofes Kay Barthel: "Ich glaube, ohne dass man uns diese typische Schwarzmalerei unterstellt als Rechnungshof, kann man sagen, dass die Herausforderungen, vor denen Sachsen-Anhalt stand, noch nie größer waren. Wenn die Berechnungen des Finanzministeriums richtig sind, dann klafft im nächsten Jahr für den Haushalt ein Loch von rund 2,5 Milliarden Euro. Und das ist eine Dimension die bis dato in Sachsen-Anhalt gänzlich unbekannt war." In diesem Betrag sei nicht ein einziger Cent enthalten, der jetzt aus dieser neuen Regierungsbildung entstehe. Alles was jetzt an politischen Zusatzwünschen komme, sei in den 2,5 Milliarden noch nicht einmal enthalten, erklärt Barthel weiter.

Finanzminister denkt noch nicht an Haushaltsverhandlungen

Finanzminister Michael Richter gibt sich trotz Finanzloch gelassen. Man sei im Moment noch weit von Haushaltsverhandlungen entfernt: "Wir betreiben gerade das Haushaltsaufstellungsverfahren, da werden die Ressorts abgefragt nach den Bedarfen und das ist Voraussetzung, um dann später auch über einen Haushalt auf der Ebene der Ressortchefs zu verhandeln. Dort befinden wir uns gerade noch nicht."