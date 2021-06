Sondierungen nach der Wahl Nächste Koalition für das Land gesucht - Um Inhalte geht es noch nicht

Gut eine Woche nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt läuft die Suche nach einem Fahrplan für die Sondierungsgespräche. In der Landesgeschäftsstelle der CDU ging es am Montag in kleinen Runden mit Vertretern der möglichen Koalitionspartner um Terminabstimmungen für die nächsten Tage und andere Absprachen, sagte eine CDU-Sprecherin. Es finde alles in ganz kleinem Rahmen statt. Um Inhalte gehe es noch nicht.