Um per Brief abzustimmen, mussten Wahlberechtigte einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen anfordern. Das ging bis Freitag per Post über einen Vordruck (liegt der Wahlbenachrichtigung bei) oder in vielen Kommunen auch online. In besonders begründeten Fällen kann der Wahlschein noch bis 15 Uhr am Wahltag beantragt werden. In beiden Fällen kann der Wahlschein dann aber nicht per Post zugestellt werden, sondern muss vom Wahlberechtigten abgeholt werden.

