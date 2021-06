SPD-Wirtschaftsminister Armin Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seine Partei habe sich mehr versprochen, weil sie von einer sehr soliden Regierungsarbeit ausgegangen sei. Vielleicht habe man diese nicht ganz so sehr auf die Straße gebracht, vielleicht seien aber auch andere Themen dominanter gewesen. Das Verhindern eines übergroßen Einflusses der AfD habe offenbar für sehr viele Wähler eine Rolle gespielt, so Willingmann.



"Es war die sichere Bank, den Ministerpräsidenten zu wählen, dem man an dieser Stelle nur gratulieren kann zu diesem für ihn großartigen Erfolg." Haseloff habe damit natürlich auch eine große Verantwortung und stehe jetzt in der Pflicht.