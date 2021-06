CDU und AfD hätten nach dem Ergebnis der letzten Sonntagsfrage eine Mehrheit im Landtag. Offiziell schließt die CDU ein Bündnis mit der AfD aus. Doch in den letzten Jahren gab es aus der CDU immer wieder Signale in Richtung AfD. 2019 forderten zwei CDU-Politiker in einer "Denkschrift", eine Koalition nicht auszuschließen. Im vergangenen Jahr konnte Haseloff im Streit um den Rundfunkbeitrag ein Platzen seiner Koalition gerade so verhindern, nachdem große Teile der CDU gemeinsam mit der AfD gegen eine Erhöhung stimmen wollten und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht offen über eine CDU-Minderheitsregierung spekulierte, die sich ihre Mehrheit dann von der AfD hätte holen müssen. Haseloff entließ Stahlknecht daraufhin als Innenminister. Auch an der CDU-Basis gibt es Protest gegen ein Liebäugeln mit der AfD, und am Ende müssen die Parteimitglieder einem eventuellen Koalitionsvertrag zustimmen.