Also wissen Wählerinnen und Wähler nicht, was sie mit der CDU nach der Wahl bekommen?

Es gibt ganz klassische rhetorische Muster. Dazu gehört der schon genannte Streit um Wörter. Den gibt es prinzipiell immer, in Wahlkämpfen gewinnt er aber noch einmal an Fahrt. Denken Sie an den Begriff "Strukturwandel" – davon spricht die CDU häufig, wenn es um den Kohleausstieg geht. Die Grünen dagegen sprechen für gewöhnlich von "Energiewende", kritisieren den Strukturwandel. Hier treten beide Parteien also in Konkurrenz um die Benennung des gleichen Sachverhalts. Das wird besonders in Wahlkämpfen sehr stringent durchgehalten.