Stichwort Mobilisierung: Als in Sachsen-Anhalt vor fünf Jahren ein neuer Landtag gewählt wurde, war die Flüchtlingspolitik das dominierende Thema in der öffentlichen Debatte. Die AfD mobilisierte in der Folge seinerzeit so viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler für sich wie keine andere Partei. Das Ergebnis ist bekannt: Die in Teilen rechtsextreme Partei fuhr aus dem Stand ein Ergebnis von 24,3 Prozent der Stimmen ein, wurde Oppositionsführerin. Die Wahlbeteiligung stieg im Vergleich zur Landtagswahl fünf Jahre zuvor um nahezu zehn Prozentpunkte: 61,1 Prozent.

Mobilisierung und Gegenmobilisierung

Befragungen in den Wahllokalen zeigten, dass zwei Drittel aller AfD-Wählerinnen und -Wähler ihre Entscheidung aus Enttäuschung über andere Parteien getroffen hatten. Die AfD hat 2016 also massiv mobilisiert – und wesentlich zur höheren Wahlbeteiligung beigetragen. Noch höher fiel die Beteiligung bei der Landtagswahl 1998 aus. Damals gaben 71,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab – mit dem Ergebnis, dass am Ende rechtsextreme DVU in den Landtag einzog. Mit 12,9 Prozent der Stimmen. "Wenn Parteien stark mobilisieren, gibt es in der Regel auch eine Gegenmobilisierung", sagt Höhne. "Das erleben wir speziell seit dem Aufkommen der AfD." Bis dahin beobachteten nicht nur Expertinnen und Experten, dass die Wahlbeteiligung über die Jahre immer mehr abnahm.

Das ist vorbei. Ohnehin betont Höhne, es gebe keinen "Mindestwert" an Beteiligung. "In einer Demokratie muss es genauso erlaubt sein, nicht wählen zu gehen", sagt er. "Wir haben in Deutschland aus gutem Grund keine Wahlpflicht."

In Sachsen-Anhalt ist es nicht schlechter um die Wahlbeteiligung bestellt als in anderen ostdeutschen Bundesländern. Benjamin Höhne Politikwissenschaftler