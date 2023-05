In Wolmirstedt ist am Freitag der neue Bahnhof eröffnet worden. Wie die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) mitteilte, hat das Bahnhofsgebäudes ein besonderes Nutzungskonzept. Dort sollen demnach in einem Café und in einer Fahrradwerkstatt insgesamt 15 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung entstehen. Pendler könnten ihre Fahrräder bei der Abfahrt in der Werkstatt lassen und erhielten sie bei ihrer Rückkehr repariert und sauber zurück.