Magdeburg und Haldensleben Gasbrenner gegen Unkraut: Erneut Brand verursacht

In Magdeburg und Haldensleben haben in den vergangenen Tagen zwei Männer je ein Feuer verursacht, als sie Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen wollten. In Magdeburg brannte eine Hecke, in Haldensleben eine Garage sowie Carports und Autos.