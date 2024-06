Um seine zweijährige Tochter kümmere sich gerade das französische Jugendamt in Paris. Ein Familiengericht in Sachsen-Anhalt soll demnach nun über eine Rückführung entscheiden und auch bestimmen, wo das Kind künftig untergebracht wird.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann nach einem Familienstreit am Dienstag fluchtartig seinen Wohnort Kroppenstedt im Landkreis Börde verlassen und seine Tochter mitgenommen. Demnach wirkte der Mann Zeugen zufolge verwirrt und planlos. Er sei vermutlich nicht in der Lage, das Kind zu versorgen. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass für Vater und Kind aufgrund der privaten Situation eine Fremd- und Eigengefährdung bestand.

Noch am Freitagmorgen hatte es Hinweise gegeben, wonach der Mann mit seiner Tochter in Halberstadt gesehen wurde. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Zuvor sollen beide im Raum Magdeburg und davor im Harz unterwegs gewesen sein. Weil der 29 Jahre alte Niederländer kein eigenes Auto hat, ging die Polizei davon aus, dass er per Anhalter unterwegs war. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass der Mann öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat.