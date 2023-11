Jedes Jahr lobt die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle einen Designpreis aus. Teilnehmen können Studierende aus dem Fachbereich Design mit Projekten und Arbeiten, aus dem vergangenen Semester. Nominiert wird in den Kategorien "Beste Kommunikation", "Beste Idee/Bestes Konzept", "Engagiertes Anliegen", "interessantes Experiment". 21 Arbeiten gehen ins Rennen. 21 Werke, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Marianne Sellmaier ist mit ihrer Masterarbeit in der Kategorie "Interessantes Experiment" nominiert. Unter dem Titel "Infused Earth" hat sie versucht, den traditionellen Werkstoff Lehm im 3D-Drucker zu bearbeiten. "Das hat vorher noch niemand gemacht", versichert die junge Frau stolz. Das liegt vor allem daran, dass naturbelassener Lehm eher weniger mit neueren Fertigungsverfahren in Verbindung gebracht wird, wie dem 3D-Druck, bei dem Schicht für Schicht dreidimensionale Gegenstände entstehen.

Lehm ist was für Wände oder wird mit der Hand geformt. Daher sieht der Besucher auf dem Tisch von Marianne Sellmaier eher ungewöhnliche Arbeitsergebnisse: Lehm in Form eines Rings. Mal sieht er aus wie ein Zylinder, mal wie ein verlassenes Wespennest, das an einem Stück Holz klebt. An anderer Stelle wirkt er aber auch wie aus einer Tube gepresst. Marianne Sellmaier hat probiert, wie Lehm auf Hitze reagiert, wie sich Holz in den Herstellungsprozess einbringen lässt. Dokumentiert hat sie alles in einem Film.