Am Ende des Prozesses von LiCycle würden Plastik und Metallteile aus einer "schwarzen Masse" herausgetrennt. Aus dieser lassen sich demnach seltene Metalle und Erden wie Lithium, Kobalt, Nickel oder Mangan zurückgewinnen. Die Masse kann das Unternehmen bislang noch nicht selber verwerten und muss sie deshalb weiter verkaufen. Denn der Bau der eigenen Verwertungsanlage in Rochester in den USA ist aktuell gestoppt.