Michael Graßl: Es gibt noch relativ wenig Forschung dazu. Dabei setzt Clickbaiting an einem Kernthema von digitalem Journalismus an. Lange Zeit war Clickbaiting gar kein großes Thema. Dass im Internet eine gewisse Kostenlos-Mentalität entstanden ist, hat das Ganze dann aber befeuert. Wenn wir uns anschauen, wie im Journalismus jahrzehntelang Geld verdient wurde, fußte das auf zwei Säulen: einmal durch Kunden, die das Produkt, also zum Beispiel die Zeitung, gekauft haben und andererseits durch Werbung. Im Internet gibt es in der Regel nur noch eine richtig große Einnahmequelle: nämlich die Werbung.