Das Harzklinikum bekommt vom Landkreis Harz ein Millionen-Darlehen. Das hat Landrat und Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski (CDU) am Mittwochabend bei der Kreistagssitzung in Halberstadt mitgeteilt. Anschließend sagte er MDR SACHSEN-ANHALT, das Klinikum erhalte noch in diesem Jahr 6,5 Millionen Euro.