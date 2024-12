Kai-Uwe Lohse, Kreisbrandmeister im Landkreis Harz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, es sei aber noch unklar, wer das zahle. Im Januar sei ein Treffen mit den Harzer Schmalspurbahnen geplant. Dann soll laut Lohse besprochen werden, wie lang die Leitung werden könnte und wo sie lang läuft. Nach Worten des Feuerwehrmannes ist es sinnvoll, die Leitung dort zu verlegen, wo man im Brandfall schwer hinkommt. Am Ende der Leitung könne ein Tanklöschfahrzeug Wasser einfüllen, ohne dass Kameraden in den Wald müssten. Im Sommer kann laut Lohse in der Leitung immer Wasser sein, im Winter muss es abgelassen werden.