Die Werkstatt für Dampfloks in Wernigerode kann bis Ende Januar nicht besichtigt werden. Wie die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mitteilten, sind Baumaßnahmen der Grund dafür. Alle öffentlichen Führungen durch die neue Werkstatt entfallen, zudem bleibt der "Lokshop" geschlossen. Dort ist neben Souvenirs auch die gesamte touristische Angebotspalette der HSB erhältlich. Die Instandhaltungsarbeiten an den Fahrzeugen würden aber weiterhin stattfinden, so die HSB. Nach mehrwöchiger Pause soll der Besucherbereich ab 1. Februar wieder öffnen.