Halberstadt Gleimhaus sucht "Dummheit des Jahres 2022"

In Halberstadt wird derzeit wieder gefragt: Was war die "Dummheit des Jahres 2022"? Mehrere Dutzend Vorschläge hat das Gleimhaus in diesem Jahr erhalten, darunter offenbar einige mit Bezug zum Krieg in der Ukraine sowie zu Aktionen von Klimaschutzaktivisten.