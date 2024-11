Nahezu täglich kommen aus reinen Automobil-Zulieferfirmen neue Hiobsbotschaften – Kurzarbeit – wegbrechende Aufträge – drohende Entlassungen. Das Unternehmen von Nils Appelt in Wernigerode bleibt bislang davon verschont. Mit etwa 20 Prozent Auftragsvolumen hänge man nicht am Tropf der Autobauer, denn bei der PSFU Wernigerode GmbH werden Präzisionsteile branchenübergreifend produziert.

Appelt aber kennt in seinem Umfeld viele Geschäftsfreunde in reinen Zulieferbetrieben, die "viel Geld in die Hand genommen haben, um vom Verbrenner in Richtung E-Mobilität umzuschwenken." Das habe soweit auch hervorragend geklappt. Doch im Augenblick sei die Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, konstatiert Appelt. "Und die Firmen stehen nun vor richtig großen Problemen."