Statik geprüft Thale: Gebäude nach Geldautomaten-Sprengung wieder freigegeben

Hauptinhalt

14. Februar 2024, 10:40 Uhr

In Thale im Harz ist nach der Geldautomaten-Sprengung das betroffene Gebäude am Mittwoch wieder freigegeben worden. Der Automat war in der Nacht zu Dienstag gesprengt worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Die zwei Täter sind flüchtig.