Tourismustag Altmark auf Gut Zichtau bei Gardelegen

Um künftig mehr Gäste in die Altmark zu locken, sind Vereine, Verbände und Politiker am Mittwoch zum "Tourismustag Altmark" zusammengekommen. Im Fokus stand die Frage, wie die Region auf Social-Media-Plattformen in Zukunft besser beworben werden kann. Im letzten Jahr gab es knapp 8 Millionen Übernachtungen in der Altmark.