Zum 300. Jubiläum erhielt die Stadt Quedlinburg einen verschollenen Brief des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock als private Schenkung.

Der Brief vom 3. September 1754 ist an den befreundeten Dichter Johann Georg Sucro adressiert und enthält eine Einladung.

Er war bereits bekannt und hat eine wechselvolle Überlieferungsgeschichte hinter sich.

Das Klopstockhaus in Quedlinburg kann sich freuen. Ein verschollener Brief des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock ist wieder aufgetaucht. Der Zahnarzt und Quedlinburger Ehrenbürger Jürgen Weidkamp hat ihn in einer Auktion erworben und ihn der Weltkulturerbestadt geschenkt. Am Mittwoch (9.10.) fand die feierliche Übergabe an Oberbürgermeister Frank Ruch im Beisein von Vertretern der städtichen Museen statt.

Bildrechte: Daniela Brunsch/Pressestelle Quedlinburg

Eine Schenkung zum Kloppstock-Jubliäum

Der Zeitpunkt der Schenkung ist nicht zufällig. Im Juli feierte die Stadt den 300. Geburtstag des Dichters, der am 2. Juli 1724 in Quedlinburg geboren wurde. Das Klopstockhaus ist sein Geburtshaus und widmet sich seit 50 Jahren als Museum dem Leben und Wirken des Dichters.

Friedrich Gottfried Klopstock, Erneuerer der literarischen Sprache. Seinen literarischen Zeitgenossen galt Klopstock als großer Erneuerer. Mit seinem in Hexametern verfassten religiösen Epos "Messias" fand er viele Bewunderer und Nachahmer. Seine Oden und Elegien rührten damals zu Tränen. Auch Johann Wolfgang von Goethe zitierte ihn an zentraler Stelle in seinen "Leiden des Jungen Werther". Obwohl der Theologe Klopstock ein Verfechter der französischen Revolution war und von einer deutschen Gelehrtenrepublik träumte, trat er vor allem als Dichter der Innerlichkeit in Erscheinung. Er wurde zu einem der wichtigsten Vertreter der Empfindsamkeit und Wegbereiter des Sturm und Drang. Vor allem aber brachte er ein neues Versmaß, Rhythmus und Musikalität in die deutsche Dichtung. Damit setzte er für lange Zeit den poetischen Standard.

Bildrechte: imago images/imagebroker

Einladung zum Picknick

Mit dem Brief schließe sich eine Lücke, sagte Klopstock-Expertin und Direktorin des Gleimhauses in Halberstadt Ute Pott MDR KULTUR. Am 3. September 1754 lud Klopstock seinen Freund Johann Georg Sucro postalisch zum Picknick ein. Sucro war zu dieser Zeit Prediger in Halberstadt.