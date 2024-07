Der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock gilt als Wegbereiter des Sturm und Drang und als Begründer der Erlebnisdichtung und der Empfindsamkeit. Er wurde 1724 in Quedlinburg geboren – in einem Haus, welches sein Leben und Werk seit mittlerweile 50 Jahren als Museum würdigt. Anlässlich des 300. Geburtstags des Dichters finden um das sogenannte Klopstockhaus zahlreiche Veranstaltungen statt. Eine davon heißt "Glückwunsch, Klopstock! Klopstock in sieben Minuten" und ist im Rahmen eines Seminars an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entstanden.