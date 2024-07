Der diesjährige Klopstock-Preis für neue Literatur wird am Donnerstagabend in Quedlinburg feierlich an Yevgeniy Breyger übergeben. Der ukrainische Schriftsteller erhält den mit 12.000 Euro dotierten Hauptpreis für seinen Gedichtband "Frieden ohne Krieg", wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Zur Begründung sagte die Jury, Breyger verknüpfe in seinen Gedichten hochaktuell die Geschichte seiner eigenen jüdischen Familie während des Holocausts mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.