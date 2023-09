Im Ilsenburger Ortsteil Darlingerode sind rund 150 Fische verendet. Wie eine Sprecherin des Landkreises Harz MDR SACHEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, wurden die Tiere aus dem Tänntalbach sowie aus dem Rammelsbach geborgen. Als Ursache nannte der Landkreis, dass über einen Niederschlagswasserkanal am Montagnachmittag gegen 14 Uhr rund 20 Liter Desinfektionsmittel in die Bäche gelangt seien. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.