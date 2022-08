Unter anderem diese wiederkehrenden Vermutungen führten nun dazu, dass die Harzer Schmalspurbahnen ihren Dampflok-Betrieb am Brocken einschränken . Das ist ein Ergebnis der Beratungen nach dem jüngsten Großbrand. Demnach sollen künftig zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken nur noch Dieselloks fahren, wenn die Waldbrandgefahrenstufe bei 4 oder höher liegt.

Zudem wurde bei dem Treffen von Politik, Feuerwehr und Vertretern des Nationalparks vereinbart, dass möglicherweise Schneisen in den Wald geschlagen werden, um die Ausbreitung künftiger Brände einzudämmen. Details dazu sollen in einer neuen Arbeitsgruppe geklärt werden, kündigte Forstminister Sven Schulze (CDU) an.