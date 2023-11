Im Miniaturenpark "Kleiner Harz" und dem Bürgerpark in Wernigerode geht am Sonntag die Saison zu Ende. Laut der "Park und Garten GmbH Wernigerode" mit einem Besucherrekord. Demnach haben seit dem 7. April rund 160.000 Menschen die Attraktion im Harz besucht. In der Vorjahressaison waren es etwa 152.000 gewesen.