Der Stadtrat in Burg hat sich am Freitag mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Schulbezirke der Stadt neu festzulegen. Grund dafür ist, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund bisher ungleich auf die Grundschulen verteilt werden. In der Grundschule Burg-Süd werden im Vergleich zu den anderen vier Grundschulen besonders viele Kinder mit Migrationshintergrund unterrichtet. Nach Angaben der Grundschule sind dort bisher Kinder aus Burg-Süd und Umgebung, aus Reesen und dem Ortsteil Detershagen zu Schule gegangen.