Die Feuerwehren in Sachsen-Anhalt sind nicht ausreichend ausgestattet. Wie der Vorsitzende des Feuerwehrverbands Sachsen-Anhalt, Kai-Uwe Lohse MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, entspricht ein Großteil der Feuerwehrgerätehäuser im Land nicht mehr der DIN-Regelung. Es fehle an entsprechenden Lüftungsanlagen und rutschfesten Fußböden. Auch die Fahrzeughallen entsprächen nicht mehr dem heutigen Stand.



In Sachsen-Anhalt wurden viele Feuerwehrgerätehäuser vor Jahrzehnten erbaut. So etwa das Feuerwehrgerätehaus in Genthin im Jerichower Land, das in den 1950ern errichtet wurde. In Burg entstand es in den 1930er-Jahren.