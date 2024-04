Vom Stadtrat beschlossen Genthin: Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Günther am 9. Juni

10. April 2024, 07:21 Uhr

In Genthin steht Bürgermeister Matthias Günther schon länger in der Kritik. Nun hat sich der Stadtrat endgültig für einen Abwahlantrag gegen ihn ausgesprochen. Entscheiden sollen die Bürgerinnen und Bürger in Genthin – am 9. Juni, dem Tag der Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt. Es wird bereits der zweite Versuch sein, Günther abwählen zu lassen.