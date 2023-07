Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz verdichten sich die Hinweise auf Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Montag ein 15 Jahre alter Jugendlicher zunächst vorläufig festgenommen. Während der Befragung habe sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet. Ein Haftbefehl sei von einer Richterin allerdings nicht erlassen worden.