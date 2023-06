In Magdeburg ist die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Einsatz an einem Autohaus im Stadtteil Kannenstieg ausgerückt. Auf der Rückseite der Firma waren drei Fahrzeuge in Brand geraten. Das Gebäude selbst sei leicht beschädigt worden, ein Übergreifen der Flammen habe man aber verhindern können, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. Verletzt worden sei niemand.