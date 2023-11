In Magdeburg muss ein Jugendlicher 42.000 Euro an die Deutsche Bahn zahlen. Das teilte das Landgericht Magdeburg am Montag mit. Der Grund: Als 13-Jähriger hatte der Jugendliche im Jahr 2020 ein Radio auf das Dach eines Regionalexpresses geworfen. Durch den Wurf waren ein Kurzschluss und Schäden am Zug entstanden. Verletzt worden war damals niemand.