In Magdeburg kann es am Sonntag in unmittelbarer Umgebung der Großbaustelle "Ersatzneubau Strombrückenzug" laut werden. Wie die Stadt mitteilte, wird dort in der Zeit von 7 bis 17 Uhr gearbeitet. Dabei sollen auch Werkzeuge wie Kreissägen, Druckluft-Kompressoren sowie Bohr- oder Trenngeräte zum Einsatz kommen.