Das Wärmecafé an der Marktkirche im Zentrum von Halle hat an fünf Tagen in der Woche geöffnet.

Das Wärmecafé an der Marktkirche im Zentrum von Halle hat an fünf Tagen in der Woche geöffnet.

Das Wärmecafé an der Marktkirche im Zentrum von Halle hat an fünf Tagen in der Woche geöffnet. Bildrechte: MDR/Daniel George

Es ist der Montag nach der einwöchigen Schließung im Wärmecafé an der Marktkirche in Halle . Das Thermometer zeigt an diesem Vormittag im Februar vier Grad – draußen, versteht sich, im Wärmecafé ist es wesentlich wärmer. Die Heizung funktioniert wieder. Die Tür steht offen.

Stefanie Gripp sitzt noch allein in dem Raum mit einem großen Tisch in seiner Mitte. Ob das so bleibt, kann die ehrenamtliche Helferin nicht sagen. An manchen Tagen komme gar niemand, an anderen dafür mehrere Menschen, erzählt sie. Die Anzahl sei jedoch immer überschaubar. An einem anderen Standort kamen seit Eröffnung des Wärmecafés insgesamt lediglich zwei Besucherinnen. Ein paar mehr waren es hier im Stadtzentrum dann doch. Höchstwert: sechs Menschen an einem Tag. Buch wird darüber allerdings nicht geführt. Denn es geht nicht um Quantität, sondern um jeden Einzelnen.