Die Corona-Pandemie war für die gesamte Gesellschaft eine Herausforderung. Besonders ansgespannt war die Situation aber in der stationären Pflege. Wir erinnern uns: In Heimen wurde das Infektionsrisiko als sehr hoch eingestuft. Außerdem verlief bei älteren und kranken Menschen eine Corona-Infektion oft deutlich komplikationsreicher. Wie die meisten Bundesländer führte Sachsen deshalb Besuchsverbote für Heimbewohner ein. Außerdem wurden soziale Betreuungsangebote in den Einrichtungen größtenteils ausgesetzt. Die Folgen: Weitreichend. Zu diesem Schluss kamen der Sächsische Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Chemnitzer Regionaldirektion der Knappschaft-Krankenkasse in einem gemeinsamen Bericht.