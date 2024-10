KI in der Hauptrolle auf der Bühne

Die Kooperation des Theaters mit der Universität Magdeburg begann vor zwei Jahren mit dem Stück "Das Leben ein Traum", erinnert sich Dramaturg Lomsché im Gespräch mit MDR KULTUR. Das Thema KI habe ihn im Rahmen der Produktion zunächst rein inhaltlich interessiert: In seiner Inszenierung ist die Hauptfigur eine Künstliche Intelligenz, die allerdings von einem Menschen gespielt wird. Ihm ging es um die Frage, wie ein allwissender Herrscher aussehen könnte. So entstand die Idee eines "humanoiden Roboters". Die Universität habe dann "wissenschaftlichen Beistand" geliefert, so der Dramaturg.

Bildrechte: Kerstin Schomburg

Die künstlerisch-wissenschaftliche Kooperation wurde anschließend mit weiteren Veranstaltungen, etwa dem "Festival der künstlichen Intelligenz und Akustik" fortgesetzt. Das IKIB sei nun der nächste Schritt, so Lomsché. Geplant sind laut dem Dramaturgen zunächst mehrere über die Spielzeit verteilte Veranstaltungen mit Expertinnen aus verschiedenen Bereichen.

Wie Theater und Wissenschaft voneinander profitieren

Lomsché ist überzeugt, dass die Bereiche Wissenschaft und Kunst voneinander profitieren können. Am Theater könne der Einsatz von KI mit der Universität als Partner besser verstanden werden. Schließlich sei man eher mit "gefährlichem Halbwissen beschlagen". Umgekehrt profitiere die Wissenschaft vom Theater, weil es ein anderes Publikum habe und es mit anderen Mitteln ansprechen könne. Generell soll es darum gehen, das Nachdenken und das Sprechen über künstliche Intelligenz gemeinsam weiter voranzutreiben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Es kann sein, dass Künstliche Intelligenz unser Theater-Erlebnis verändern wird. Bastian Lomsché, Dramaturg am Schauspiel Mageburg

Angst vor Verdrängung von Künstlern durch KI

Angst davor, dass die KI irgendwann die Kunst übernehmen könne oder durch sie wegfallen, gäbe es auch am Theater in Magdeburg, bestätigt der Chefdramaturg. Er glaubt aber, dass man im Theater ein Stück weit noch gefeit davor sei, von der KI ersetzt zu werden: "Niemand will einen Roboter auf der Bühne stehen sehen. Und am Ende des Tages wird immer die Frage sein: Wollen wir das jetzt in der perfektesten Art und Weise alles erleben? Oder interessiert uns eben gerade das Menschliche?" Und: Einige Gefahren der Technik könnten gerade auf der Bühne auch gut gezeigt und thematisiert werden, etwa wie die KI Stimmen klont.

Auf der anderen Seite bieten sich aus seiner Sicht auch Chancen. Hilfestellungen wie VR-Brillen oder Textübersetzungen per Ohrknopf könnten zum Beispiel das Problem der Untertitel in der Oper lösen, Texte in andere Sprachen übersetzen oder Menschen mit Sehbeeinträchtigungen helfen. "So kann es auch sein, dass künstliche Intelligenz unser Theater-Erlebnis verändern wird", formuliert es Lomsché neutral.

Bildrechte: Kathrin Singer