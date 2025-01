Am Beginn der Ausstellung wird in vier Kapiteln die Entstehung der Welt erklärt. Das geht vom Urknall , über die Entstehung verschiedener Universen und Planeten bis hin zum ersten Leben auf der Erde. Ausgestattet mit ein paar wissenschaftlichen Basics, betritt der Besucher die künstlerischen Welten. Bestenfalls verlässt man sie mit Fragen rund um die Entstehung des Lebens, das wünschen sich die Ausstellungsmacher.

In der Show kann man in die Wissenschaftsgeschichte eintauchen.

In der Show könne man in die Geschichte der Wissenschaft eintauchen, verspricht Paolo Löffler, Managing Director des Kunstkraftwerks. Dabei sei die Balance zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit und künstlerischer Vorstellungskraft eine große Herausforderung gewesen. Entstanden sei ein Werk, das die Zuschauer intuitiv anspricht. Der Kurator der Ausstellung Markos Kay verspricht, dass sich das Publikum mit den Feinheiten der Geburt des Universums auseinandersetzen und dazu eine persönliche Verbindung herstellen könne.

Das Kunstkraftwerk befindet sich in einem ehemaligen Kraftwerk im Westen von Leipzig. Es ist das erste permanente Museum in Deutschland, das vollständig der digitalen und multimedialen Kunst gewidmet ist. Die Ausstellung "Origins – Ursprung des Lebens" soll eine Wanderausstellung werden. Im März geht "Origins" zum South by Southwest (SXSW) Festival nach Texas (USA), dem wichtigsten Festival für interaktive Medien weltweit. Und – weil digital – kann die Ausstellung in Leipzig natürlich weiterlaufen.