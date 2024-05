Weltberühmter Künstler Banksy-Ausstellung zur Eröffnung der Hyparschale in Magdeburg

24. Mai 2024, 12:44 Uhr

Ein weltberühmter Künstler, von dem niemand weiß, wer ist. Eine Kunsthalle, die aus Ruinen wieder aufgebaut wurde – das ist die Mischung, auf die sich Menschen in Magdeburg im Juli freuen können. Denn in der ersten Ausstellung der neugebauten Hyparschale am Elbufer in der Landeshauptstadt werden Werke den britischen Künstlers Banksy zu sehen sein.