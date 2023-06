Nach Unterzeichnung eines Fördervertrags über 9,9 Milliarden Euro hat Intel-Chef Pat Gelsinger am Montag einen baldigen Baustart für die geplante Chip-Fabrik in Magdeburg angekündigt. Noch Ende dieses Jahres oder Anfang des kommenden solle es losgehen, sagte Gelsinger MDR SACHSEN-ANHALT in Berlin vor dem Kanzleramt, wo die Verträge zwischen der Bundesregierung und dem US-Konzern kurz zuvor unterzeichnet worden waren.

Einschließlich der staatlichen Hilfen will Intel nach Aussagen Gelsingers nun 30 Milliarden Euro in den neuen Standort investieren. Dass Intel das Gelingen des Projekts direkt an eine Zusage der knapp zehn Milliarden Euro aus Berlin knüpfte hatte für viel Kritik gesorgt. In diesem Zusammenhang erinnerte Gelsinger daran, dass auch Intel seinen Anteil deutlich erhöht habe. "Für jeden Euro der Regierung stecken wir zwei Euro rein – ein großes Engagement für den deutschen und europäischen Markt", so der Intel-Chef.