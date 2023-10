In Magdeburg plant der US-Konzern derzeit mit zunächst zwei Chip-Fabriken . Die Investitionskosten liegen insgesamt bei rund 30 Milliarden Euro.

Ab 2027 sollen in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt die ersten Chips produziert werden. Neben Arbeitsplätzen in den Werken selbst rechnen Unternehmen und Land mit weiteren Tausenden Arbeitsplätzen bei Zulieferern und in anderen Branchen.