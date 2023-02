In Magdeburg und Umgebung fordern Bürger mehr Transparenz in Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel. Die Initiative Pro Elbe kritisierte in einer Mitteilung am Montag, seit den öffentlichen Bürgerversammlungen im Herbst sehe es mit aktuellen Informationen zum Sachstand dürftig aus. Dabei sei für Februar angekündigt worden, dass die Pläne und Konzepte zur Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegt werden.