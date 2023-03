Kaufhaus-Bummel oder doch lieber Online-Shopping?

Einige Nutzerinnen und Nutzer kritisieren, dass Auswahl und Preise nicht mit dem Angebot im Internet mithalten könnten und sie deshalb lieber online shoppen würden. Der User mit dem Namen Neunzehnhundert Fünfundsechzig schreibt: "Wenn ich online mehr Angebote kriege und das auch noch billiger, dann kaufe ich es halt online. Alleine schon wenn ich Schuhe brauche ist die Auswahl hier in Magdeburg doch sehr mager."

Mir tut es leid für die Geschäfte, aber wie man als Verbraucher über den Monat kommt, interessiert auch niemanden.

Angesichts von Inflation und hohen Energiepreisen reagieren einige Kommentatoren auch sehr emotional. So schreibt Diana Meier: "Die Lebensmittel, Strom etc. wird immer teurer und dann muss man halt gucken wo man was einsparen kann. Mir tut es leid für die Geschäfte, aber wie man als Verbraucher über den Monat kommt, interessiert auch niemanden."

Dieter Kunde sieht das ähnlich und berichtet: "Ich bin Rentner und muss mit jedem Cent rechnen! Wenn ich hier im Nachbarort für einen Artikel 23,76 Euro zahlen muss, bekomme den Artikel im Internet (Amazon) für 16,40 Euro inklusive Porto nach Hause geliefert, rate mal, wo ich, der mit jedem Cent rechnen muss, kaufe!"

Hier bricht alles weg, weil zu viele über Amazon bestellen! Susanne E Kraiger

Der Trend zum Onlineshopping regt einige Kommentartorinnen und Kommentatoren jedoch auf. Susanne E Kraiger gehört dazu: "Hier bricht alles weg, weil zu viele über Amazon bestellen!"

Mehr als bloß Einkaufsmeile: Karstadt als sozialer Treffpunkt

Aber es geht nicht nur um den Konflikt zwischen dem Ladensterben in den Innenstädten und dem Shoppen im Internet, sondern auch um die Bedeutung von Kaufhäusern wie Karstadt als sozialer Treffpunkt. So hebt der Nutzer geradeaus in unserem Portal hervor: "So ein großer Begegnungstreffpunkt ist wichtig für eine Stadt". Er ist der Meinung, dass sich "die Leute [bald] zurückerinnern, wie schön es ist Sachen und Dinge zuerst anzuziehen, anzufassen bevor man es kauft. Einfach mal bummeln gehen, alleine oder mit Freunden und Familie. Und dafür ist Karstadt ideal."

Zweifel an langfristigem Erhalt der Filiale: "Sterben auf Raten"?