Zukunftspläne So geht es mit der Galeria-Immobilie in Halle weiter

Im Dezember musste die Galeria-Filiale in Halle nach 18 Jahren schließen. Nun könnte die Immobilie bald wiederbelebt werden. Der Eigentümer hat bereits konkrete Pläne und will noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen.