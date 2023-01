Prof. Dr. Erik Maier: Die Regionalisierung ist ein interessanter Punkt. Ein Warenhaus braucht einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Rest des Handels. Im Wesentlichen treffen Verbraucherinnen und Verbraucher die Entscheidung: Möchte ich online kaufen oder möchte ich vor Ort kaufen? Gehen wir mal davon aus, dass ein Teil vor Ort kaufen möchte. Wenn ich mir diese jetzt anschaue, muss sich gegenüber dem Rest des stationären Handels dort vor Ort irgendeine Art von Wettbewerbsvorteil erzielen. Da aber der Rest des stationären Handels in jeder Stadt unterschiedlich ist, muss der Wettbewerbsvorteil, der durch das Sortiment erzielt wird, auch in jeder Stadt unterschiedlich sein. Also die Sortimente müssen sich unterscheiden, der Filial-Zuschnitt muss sich unterscheiden, die Filialgröße.

Man kann sich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen: Man könnte natürlich überlegen, ob die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher in Mitteldeutschland anders sind und wir dann eigentlich eine Art mitteldeutsche Kaufhaus-Holding brauchen, die eben viel besser versteht, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher hier ticken, was für Produkte hier relevant sind und wie wir auch diese Filiale zuschneiden können. Also vielleicht muss die Zukunft des Warenhauses gar nicht eine von einem riesigen Warenhauskonzern sein, sondern die von verschiedenen Einzelkonzernen, die regional angepasst sehr erfolgreich agieren. Ein Beispiel ist das älteste Kaufhaus Deutschlands, das Warenhaus Rid in der Nähe vom Starnberger See. Sie betreiben mehrere kleine Warenhäuser in diesen zugegebenermaßen sehr reichen Kleinstädten dort. Sie haben dort einen Wettbewerbsvorteil, weil sie die einzigen sind. Sie haben eine Klientel, die es sich leisten kann und das auch macht. Und darauf haben sie das Sortiment zugeschnitten. Es ist aber ein regionaler Ansatz. Nur dort funktioniert das gut und ich würde bezweifeln, dass dieser Ansatz im Rest der Republik funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch in anderer Form zu einem Konzept kommen, was in Mitteldeutschland besonders gut funktioniert – ohne dass ich jetzt genau weiß, wie das genau aussehen könnte. Aber vielleicht ist gerade die Regionalisierung und die Aufspaltung des Warenhauses einer der Vorteile oder eine der Möglichkeiten, wie es vielleicht dann doch irgendwie eine Zukunft haben kann.