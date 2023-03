Mit dem neuen MRT ist der Magdeburger Universitätscampus weltweit der zweite Standort mit einem MRT dieser Stärke. Magdeburg übernimmt damit europaweit eine Führungsrolle im Bereich der Bildgebungsforschung. Ein weiteres Gerät steht an der University of California in den USA. Es gehört aber noch zu einer älteren MRT-Generation.